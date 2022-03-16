Посевные площади в Пензенской области в 2022 году составят более 1,5 млн. тыс. га Экономика

Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Посевные площади в Пензенской области в 2022 году составят свыше 1 млн. 526 тыс. га, что на 22% больше показателей прошлого года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона в среду, 16 марта.

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«Уже посеяны озимые на площади 385,5 тыс. га (пшеница, рожь, тритикале, рыжик). Яровой сев запланирован на площади 1 млн. 57,7 тыс. га», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что для обеспечения комплекса полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности имеется 4 тыс. 700 тракторов, 1 тыс. 530 зерноуборочных комбайнов, 2 тыс. 632 культиватора, 272 посевных комплекса, 215 комбинированных агрегатов, 2 тыс. 194 сеялки, 1 тыс. 1 дисковая борона и дискатор, 454 разбрасывателя минеральных удобрений.

«Весь необходимый объем горюче-смазочных материалов имеется на нефтебазах поставщиков», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует также, что в 2022 году планируется произвести не менее 2,5 млн. тонн зерна, 2,2 млн. тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн масличных культур, 295 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей.

«Это позволит загрузить увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население области необходимыми продуктами питания, животноводство — сбалансированными кормами, а излишки направить на экспорт», — поясняется в сообщении.