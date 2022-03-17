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«Кузнецкий» вошел в список банков-участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП

10:30 | 17.03.2022 | Экономика

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Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» вошел в список уполномоченных банков, участвующих в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (ПСК «Инвестиционная»), которую накануне запустили ЦБ РФ и АО «Корпорация «МСП».

«Кузнецкий» вошел в список банков-участников программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте корпорации, в ее рамках предприниматели могут получить кредиты в банках-участниках программы по сниженной ставке — до 13,5% для среднего и до 15% для малого бизнеса, сумма кредитных линий — от 3 млн. рублей.

«В рамках инвестиционного кредитования средства по ПСК «Инвестиционная» могут быть направлены на создание, приобретение основных средств, в том числе для модернизации и технического перевооружения, а также для строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства», — сказано в тексте.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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