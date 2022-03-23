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В «Кузнецком» напомнили об услугах, которые банк оказывает участникам ВЭД

09:49 | 23.03.2022 | Экономика

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Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Пресс-служба пензенского банка «Кузнецкий» распространила сообщение, в котором содержится информация о том, какими услугами в настоящее время могут воспользоваться участники внешнеэкономической деятельности.

В «Кузнецком» напомнили об услугах, которые банк оказывает участникам ВЭД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Клиенты банка могут [...] бесплатно открыть валютный счет и поставить на учет внешнеторговые контракты в день обращения; конвертировать валюту по курсу, близкому к курсу Московской биржи; осуществить платежи в день постановки на учет контракта; перевести контракт на обслуживание в банк «Кузнецкий» из другого банка», — сказано в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что организациям доступны все операции по валютным и рублевым расчетным счетам, операции по валютным контрактам, зачисление валютной выручки.

«Операции безналичной конвертации иностранной валюты в рубли осуществляются без ограничений», — подчеркивается в сообщении.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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