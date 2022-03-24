Михаил Дралин выступил с предложениями по поддержке банковского сектора на заседании совета Ассоциации банков России Экономика

Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель правления пензенского банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Дралин выступил с предложениями по поддержке банковской сектора РФ.

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Они были озвучены в ходе заседания совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Москве в режиме видеоконференцсвязи в минувшую среду, 23 марта.

В частности, Михаил Дралин поднял вопрос о корректировке субсидий по кредитам, выданным ранее в рамках программ господдержки малого и среднего бизнеса.

По его словам, произошло существенное удорожание фондирования для региональных банков, которые при этом не могут увеличивать стоимость своих активов, состоящих в значительной мере из кредитов частным лицам и льготным кредитам субъектам МСП.

Он подчеркнул, что важно обеспечить эффективное взаимодействие участников рынка с правительством и регуляторами, выработать и принять новые меры поддержки на федеральном уровне.

«Необходимо распространить их на всю банковскую систему, включая небольшие региональные кредитные организации и банки с базовой лицензией, чтобы в конечном итоге защитить интересы и простых вкладчиков, и субъектов малого и среднего предпринимательства», — цитирует Михаила Дралина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

На следующей неделе в комитете Госдумы по финансовым рынкам запланирована встреча с министром финансов РФ Антоном Силуановым, на которой, как ожидается, будут представлены консолидированные предложения банковского сообщества.