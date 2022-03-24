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Михаил Дралин выступил с предложениями по поддержке банковского сектора на заседании совета Ассоциации банков России

17:45 | 24.03.2022 | Экономика

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Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель правления пензенского банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Дралин выступил с предложениями по поддержке банковской сектора РФ.

Михаил Дралин выступил с предложениями по поддержке банковского сектора на заседании совета Ассоциации банков России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они были озвучены в ходе заседания совета Ассоциации банков России, которое состоялось в Москве в режиме видеоконференцсвязи в минувшую среду, 23 марта.

В частности, Михаил Дралин поднял вопрос о корректировке субсидий по кредитам, выданным ранее в рамках программ господдержки малого и среднего бизнеса.

По его словам, произошло существенное удорожание фондирования для региональных банков, которые при этом не могут увеличивать стоимость своих активов, состоящих в значительной мере из кредитов частным лицам и льготным кредитам субъектам МСП.

Он подчеркнул, что важно обеспечить эффективное взаимодействие участников рынка с правительством и регуляторами, выработать и принять новые меры поддержки на федеральном уровне.

«Необходимо распространить их на всю банковскую систему, включая небольшие региональные кредитные организации и банки с базовой лицензией, чтобы в конечном итоге защитить интересы и простых вкладчиков, и субъектов малого и среднего предпринимательства», — цитирует Михаила Дралина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

На следующей неделе в комитете Госдумы по финансовым рынкам запланирована встреча с министром финансов РФ Антоном Силуановым, на которой, как ожидается, будут представлены консолидированные предложения банковского сообщества.

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