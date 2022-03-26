В Пензе в 2021 году статус безработного получили более 7,3 тыс. человек Экономика

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. 7 тыс. 334 человека, из которых 19,3% — молодежь в возрасте до 30 лет, признаны безработными в Пензе в 2021 году. Об этом говорится в отчете о деятельности главы администрации Пензы и администрации города за 2021 год, размещенном на сайте мэрии.

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«Всем назначена социальная выплата в виде пособия по безработице в размере от 1 тыс. 500 рублей до 12 тыс. 130 рублей», — отмечается в нем.

В отчете уточняется, что на начало 2022 года в качестве безработных на учете состояли 1 тыс. 751 человек.

«Уровень регистрируемой безработицы составил 0,66% от численности рабочей силы города, что ниже уровня 2020 года на 1,37%. Напряженность на рынке труда составила 0,4 незанятых граждан на одну вакансию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при содействии службы занятости в прошлом году нашли работу 4 тыс. 130 безработных.

«Из них на постоянное место работы трудоустроены 3 тыс. 952 человека, по программе временного трудоустройства — 178», — говорится в отчете.