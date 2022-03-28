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Лазуткина и Матюкин обсудили новые меры поддержки предпринимателей

16:50 | 28.03.2022 | Экономика

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Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Сенатор Российской Федерации – представитель от Законодательного собрания Пензенской области Юлия Лазуткина и директор Фонда поддержки предпринимательства региона Сергей Матюкин обсудили новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Лазуткина и Матюкин обсудили новые меры поддержки предпринимателей

Фото: Zspo.ru

Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос о предстоящем открытии в Пензе центра креативных индустрий, целью которого станет помощь развитию социального предпринимательства и проектных команд творческих сфер деятельности.

«Мобилизационные меры в экономике предусматривают широкую поддержку как крупных производств, так и малого, среднего бизнеса. Важно в ближайшее время наладить информирование жителей нашей области о новых мерах государственной поддержки и оказать максимальное методическое сопровождение успешным проектам», — цитирует Юлию Лазуткину пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

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