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Компания «ТНС энерго Пенза» привлечена к ответственности за незаконное отключение электроснабжения

17:47 | 28.03.2022 | Экономика

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Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области вынесло в отношении ООО «ТНС энерго Пенза», имеющего статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона, постановление о назначении административного наказания по делу о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».

Компания «ТНС энерго Пенза» привлечена к ответственности за незаконное отключение электроснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее решением комиссии пензенского УФАС России действия ООО «ТНС энерго Пенза» по нарушению установленного законом порядка введения ограничения режима потребления электрической энергии и последующего возобновления электроснабжения на объекте предпринимателя, которые приводят (могут привести) к ущемлению интересов хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской деятельности, признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением требований ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник, 28 марта.

«За нарушение требований антимонопольного законодательства гарантирующий поставщик электрической энергии привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 387 тыс. 500 рублей. Также к административной ответственности привлечено виновное должностное лицо гарантирующего поставщика в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

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