Олег Мельниченко возглавил пензенскую делегацию в Белоруссии Экономика

Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил делегацию региона, которая посетит Белоруссию с деловым визитом с 29 марта по 1 апреля.

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В ее состав вошли члены облправительства, представители «Корпорации развития Пензенской области», а также ряда заводов и компаний.

Деловой программой предусмотрено посещение промышленных предприятий Белоруссии, презентация инвестиционного и промышленного потенциала Пензенской области, обсуждение перспектив развития взаимного инвестирования.

Также в ходе визита состоятся двусторонние переговоры на площадке брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП), сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.