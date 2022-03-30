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Пензенская делегация посетила два предприятия в Бресте

19:35 | 30.03.2022 | Экономика

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Делегация Пензенской области в рамках рабочего визита в Белоруссию осмотрела производственные мощности двух предприятий в Бресте.

Пензенская делегация посетила два предприятия в Бресте

Фото: Pnzreg.ru

Первым пунктом стала «Гефест-техника», которая наряду с унитарным предприятием «Гефест-кварц» и головным «Брестгазоаппарат», входит в состав группы компаний Gefest, выпускающей современную кухонную бытовую технику с высокими потребительскими свойствами.

Основные направления деятельности — производство газовых и электрических плит, встраиваемой техники и воздухоочистителей.

«Пензенский бизнес заинтересован в продукции вашего предприятия», — отметил губернатор Олег Мельниченко.

В настоящее время прорабатываются вопросы кооперации группы компаний Gefest с предприятием «Свар» в части использования белорусских деталей и комплектующих в выпуске кухонных плит пензенского производства.

Также делегация посетила компанию «Джофре Лабортехник», которая разрабатывает и производит электронные устройства на заказ.

Акционерное общество «Пензаспецавтомаш» готово сотрудничать с брестским предприятием по изготовлению печатных плат и контроллеров, сбору и разработке программного обеспечения, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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