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Текущий портфель компании «Аквилон-Лизинг» за год увеличился почти на 100 млн. рублей

10:11 | 31.03.2022 | Экономика

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Текущий портфель пензенской компании «Аквилон-Лизинг» за год увеличился на 98 млн. рублей. Это следует из рэнкинга лизинговых компаний России по итогам 2021 года, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Текущий портфель компании «Аквилон-Лизинг» за год увеличился почти на 100 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, на 1 января 2022 года он составлял 1 млрд. 124 млн. рублей, годом ранее — 1 млрд. 26 млн. рублей.

По объему портфеля «Аквилон-Лизинг» занял 97 место в рэнкинге.

Объем полученных лизинговых платежей за 2021 год достиг 515 млн. рублей, по данной позиции компания находится на 95 месте.

Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за минувший год составила 731 млн. рублей, объем нового бизнеса — 498 млн. рублей.

В рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте «Деревообрабатывающее оборудование» «Аквилон-Лизинг» занял 13 место (в том же сегменте в рэнкинге по объему нового бизнеса с МСБ — 9 место); в сегменте «Оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов» компания находится на 18 месте; в сегменте «Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование» — на 36-м.

Генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков, комментируя деятельность компании, отметил, что в настоящее время, несмотря на негативный внешний фон, работа продолжается в обычном режиме.

По его словам, среди клиентов «нет предприятий из секторов, попавших под санкции западных стран и их партнеров».

«У нас нет валютных счетов и депозитов, а также валютных кредитных обязательств. Для компании открыты невыбранные кредитные лимиты в нескольких российских банках для продолжения основной деятельности. В феврале мы своевременно выполнили все обязательства перед инвесторами и полностью выплатили купонный доход по дебютному выпуску облигаций, который успешно разместили в конце прошлого года на фондовой бирже», — сказал он.

ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

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