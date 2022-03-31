Пензенская делегация посетила ОАО «МАЗ» Экономика

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко в ходе рабочего визита в Белоруссию посетила ОАО «Минский автомобильный завод».

Фото: Pnzreg.ru

Как рассказал генеральный директор предприятия Валерий Иванкович, гордостью завода являются машины общественного транспорта.

«Это такой перспективный продукт, который мы показываем. На сегодняшний день мы имеем широкую линейку автобусов — практически от 9-метровых, 12-метровых больших и 15-метровых супербольших — плюс школьные автобусы. Последние два-три года мы углубились в модную, перспективную тематику по электричеству. Мы собственный цех построили электрический, который запустили, разработали собственный троллейбус бренда «МАЗ» и сегодня делаем троллейбусы с автономным ходом. Разработали более чем серьезный продукт — собственные электробусы», — сказал он.

Олег Мельниченко отметил заинтересованность Пензенской области в продукции завода, подчеркнув, что она отличается высоким качеством.

«Это и автобусы, и троллейбусы, и дорожная техника. Пензенский регион готов к сотрудничеству в этом направлении», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.