Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи в торгпредстве России в Белоруссии Экономика

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги деловой встречи в торговом представительстве РФ в Белоруссии, которая была посвящена презентации возможностей белорусского рынка для российских компаний и стала финальным мероприятием в программе визита пензенской делегации в республику.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона назвал прошедшую в Минске встречу очень полезной — в первую очередь для представителей предприятий региона, принявших участие в работе круглого стола.

Он выразил уверенность в том, что это поможет ускорить процесс освоения белорусского рынка, найти новых поставщиков и бизнес-партнеров.

«Сегодня мы услышали много важной для нас информации, обменялись контактами. Белорусская сторона презентовала имеющиеся механизмы, позволяющие усилить интеграцию в экономической сфере. Это позволит нам активизировать в регионе процесс импортозамещения товаров, попавших под запрет в результате санкционной политики Запада», — сказал губернатор.

«Объединяя усилия с нашими белорусскими друзьями, мы дополняем друг друга. Уверен, что результаты не заставят себя долго жать. Это касается как экономики, так и гуманитарной сферы в целом», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, участие во встрече приняли торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарев, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Николай Борисевич, а также представители Белорусской универсальной товарной биржи, Российского экспортного центра и «БелВЭБлизинга».