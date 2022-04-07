Новый распредцентр Fix Price будет обслуживать около 1 тыс. торговых точек в семи регионах ПФО Экономика

Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. Сеть магазинов Fix Price откроет распределительный центр площадью около 40 тыс. кв. метров в Самарской области в III квартале 2022 года, после выхода на полную мощность он будет обслуживать около 1 тыс. торговых точек в семи регионах ПФО, в том числе в Пензенской области.

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«Договор долгосрочной аренды нового распределительного центра, расположенного в Волжском районе Самарской области, [...] заключен на пять лет, общая площадь составляет 39,9 тыс. кв. метров. Распределительный центр запланировано ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года. Готовый склад после выхода на полную производственную мощность будет обслуживать около 1 тыс. магазинов в семи регионах: Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан», — говорится в пресс-релизе компании.

В нем отмечается также, что с учетом нового распределительного центра в Самаре число складских объектов под управлением Fix Price увеличится до девяти.

«У компании есть склады в Воронежской, Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также два склада в Московской области. Общая площадь действующих складских мощностей на сегодняшний день составляет 282 тыс. кв. метров. Кроме того, в начале 2022 года компания подписала договор на строительство нового распределительного центра в Домодедово, который запланирован к введению в эксплуатацию в 2023 году», — сказано в тексте.