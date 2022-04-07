В Пензе открыта межрегиональная конференция «Биржа импортозамещения» Экономика

Пенза, 7 апреля 2022. PenzaNews. Официальная церемония открытия межрегиональной конференции «Биржа импортозамещения» состоялась в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в четверг, 7 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе организованной в рамках мероприятия тематической выставки импортозамещения образцы своей продукции представили почти 40 пензенских предприятий.

Они презентовали возможности по выпуску востребованных видов оборудования, технических изделий, запасных частей и компонентов.

Участники экспозиции проинформировали губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, который принял участие в открытии конференции, о потенциале своих предприятий, наличии продукции, способной заменить импортные поставки, а также о планах по наращивания объема экспорта.

Презентованную на выставке продукцию глава региона назвал отличной демонстрацией промышленных возможностей Пензенской области.

«Мы всегда должны помнить, что Пензенская область — это индустриальный регион с очень большими промышленно-производственными компетенциями. И по целому ряду направлений мы готовы эти компетенции предоставлять, в том числе и нашим партнерам в Республике Беларусь, а также в регионах нашей большой страны, Российской Федерации», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.