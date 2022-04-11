Банк «Кузнецкий» начал прием заявок на льготную ипотеку в новостройках на новых условиях Экономика

Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» начал принимать заявки на льготную ипотеку на жилье в новостройках на новых условиях. Это следует из сообщения пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившего в ИА «PenzaNews».

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«Заключение сделок возможно с 7 апреля 2022 года. Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В ней может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса», — говорится в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с новыми условиями госпрограммы предельный размер кредита составляет 12 млн. рублей при приобретении жилья на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. рублей — в остальных субъектах РФ.

«Базовая ставка — 10% годовых. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет», — указано в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.