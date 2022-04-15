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Пензенские промышленные предприятия в 2021 году отгрузили продукцию на 350 млрд. рублей

12:20 | 15.04.2022 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Промышленные предприятия Пензенской области в 2021 году отгрузили продукцию на 350 млрд. рублей, что на 22,4% больше по сравнению с показателем за 2020 год. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

Пензенские промышленные предприятия в 2021 году отгрузили продукцию на 350 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На долю промышленности приходится 20% валового регионального продукта», — уточнил он.

По словам Олега Мельниченко, ведущие для Пензенской области отрасли — станко- и приборостроение, производство медицинских изделий, пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли — «сегодня, как и все, испытывают трудности разрыва экономических цепочек», при этом поддержка на федеральном и региональном уровнях помогает им провести соответствующую перезагрузку.

«В условиях беспрецедентного экономического давления на Россию нам приходится быстро перестраивать логистику и систему деловых связей, переориентировать экспортные потоки, искать новых поставщиков материалов и технологий. Задачи эти трудные, но выполнимые. Особое значение приобретает необходимость замещения поставок из недружественных стран, в связи с чем особое внимание сейчас уделяется развитию импортозамещающих производств», — отметил губернатор.

Он добавил, что в сложившихся условиях одним из ключевых направлений станет оказание поддержки промышленным предприятиям, пострадавшим от введения санкций.

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