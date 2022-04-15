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В 2021 году резиденты пензенских бизнес-инкубаторов произвели продукцию на 1,8 млрд. рублей

13:03 | 15.04.2022 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Резиденты бизнес-инкубаторов, действующих в Пензенской области, произвели в 2021 году продукцию на 1,8 млрд. рублей, что вдвое превышает уровень 2020-го. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

В 2021 году резиденты пензенских бизнес-инкубаторов произвели продукцию на 1,8 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более 130 млн. рублей зачислено резидентами в виде налогов и страховых платежей в бюджеты всех уровней», — отметил он.

По словам Олега Мельниченко, в настоящее время в 11 бизнес-инкубаторах функционирует 186 малых предприятий, в которых создано свыше 1,4 тыс. рабочих мест.

«Резиденты бизнес-инкубаторов так же, как и самозанятые, являются базой для формирования и роста малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул губернатор.

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