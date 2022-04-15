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В Пензенской области в 2021 году создано 7 тыс. субъектов МСП — губернатор

13:40 | 15.04.2022 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. 7 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, создано в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

В Пензенской области в 2021 году создано 7 тыс. субъектов МСП — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам 2021 года зафиксировано более 43 тыс. [субъектов МСП в Пензенской области]», — уточнил он.

По словам Олега Мельниченко, «рост числа субъектов и занятых в сфере МСП обусловлен эффективной реализацией мер государственной поддержки бизнеса».

«В 2021 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено почти 462 млн. рублей», — проинформировал губернатор.

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