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Число самозанятых в Пензенской области по итогам 2021 года достигло 17 тыс.

14:29 | 15.04.2022 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Число самозанятых граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, выросло в Пензенской области за 2021 год в 3,3 раза до 17 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя отчет о результатах деятельности регионального правительства за прошлый год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

Число самозанятых в Пензенской области по итогам 2021 года достигло 17 тыс. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самозанятым оказывается информационно-образовательная и финансовая помощь, содействие в продвижении выпущенной продукции. В прошлом году 430 пензенцев получили поддержку в запуске своего дела с нуля, свыше 200 смогли при помощи государства успешно наладить пути реализации своей продукции», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что «объем поступлений по налогу на профессиональный доход увеличился более чем в 76 раз и составил 61 млн. рублей».

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