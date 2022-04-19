22:17:59 Вторник, 19 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

ВТБ открыл две кредитные линии девелоперу «Территория жизни» на 2,7 млрд. рублей

14:24 | 19.04.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Банк ВТБ открыл две кредитные линии ГК «Территория жизни» на 2,7 млрд. рублей сроком до пяти лет для строительства двух многоквартирных домов в Пензе.

ВТБ открыл две кредитные линии девелоперу «Территория жизни» на 2,7 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка, в ЖК «Лугометрия» построят два дома от 15 до 19 этажей примерно на 1,1 тыс. квартир.

Общая площадь зданий составит 80,7 тыс. кв. метров. Объекты планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

Как указано на сайте застройщика, в общей сложности в составе проекта предусмотрен 21 жилой дом.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июля 2015 года.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы перечислила мошенникам около 440 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом
Пензенские школьники стали участниками всероссийского экологического квиза МТС В Пензенской области за сутки подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом
В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 155 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама