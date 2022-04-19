ВТБ открыл две кредитные линии девелоперу «Территория жизни» на 2,7 млрд. рублей Экономика

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Банк ВТБ открыл две кредитные линии ГК «Территория жизни» на 2,7 млрд. рублей сроком до пяти лет для строительства двух многоквартирных домов в Пензе.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка, в ЖК «Лугометрия» построят два дома от 15 до 19 этажей примерно на 1,1 тыс. квартир.

Общая площадь зданий составит 80,7 тыс. кв. метров. Объекты планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

Как указано на сайте застройщика, в общей сложности в составе проекта предусмотрен 21 жилой дом.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июля 2015 года.