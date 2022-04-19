Пензенский губернатор поручил оперативно реагировать на сообщения о росте цен в магазинах Экономика

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства региона Роману Калентьеву, а также главам администраций городских округов и муниципальных районов оперативно реагировать на сообщения о росте цен в магазинах.

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«Я ориентирую еще раз глав администраций, Вас, Роман Анатольевич [Калентьев], на тщательно выверенную работу, на быструю реакцию, тем более что мониторинг цен ведется, центр управления регионом Вам информацию также направляет, и Вы видите, где возникают проблемные точки. Взаимодействуйте с прокуратурой, ФАС, есть готовый алгоритм работы. Эти вопросы я держу на контроле», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания во вторник, 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Пензенской области принимаются все необходимые меры, направленные на сдерживание роста цен.

В частности, зафиксирована торговая наценка на социально значимые продукты питания, создана рабочая группа, которая осуществляет контроль за продажей продовольственных товаров первой необходимости.