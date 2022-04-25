Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-март исполнен на 104,2% Экономика

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. Доходы в размере 18 млрд. 974,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-марте 2022 года, план выполнен на 104,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 13 млрд. 978,3 млн. рублей, или 105,8% к плану; безвозмездные поступления — 4 млрд. 996 млн. рублей, или 100,1%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,7%: при плане в 15 млрд. 911,8 млн. рублей фактически поступило 16 млрд. 494,7 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 11 млрд. 496,7 млн. рублей при ожидаемом объеме 10 млрд. 922,7 млн. рублей, план выполнен на 105,3%.