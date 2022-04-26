«Дамате» приступила к посевной кампании в Пензенской области Экономика

Пенза, 26 апреля 2022. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» приступила к весенним посевным работам в Пензенской области.

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Как указано в сообщении пресс-службы ГК «Дамате», в этом году площадь земель в обработке составит порядка 38 тыс. га, из которых 27,4 тыс. га будут засеяны различными сельхозкультурами.

«В текущем агросезоне «Дамате» внесла изменения в севооборот. На полях компании появятся новые культуры — лен и соя. Это коммерческие культуры, которые вводятся для оптимальной ротации сельскохозяйственных культур. Собранный урожай планируется реализовать, а на вырученные средства приобрести зерно пшеницы или кукурузы, которые используются для приготовления комбикормов», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что подсолнечник намечено посеять на площади 9 тыс. га, яровую пшеницу — на 6,4 тыс. га, лен — на 1,9 тыс. га, кукурузу на зерно — на 899 га, сою — на 164 га.