Роман Калентьев посетил с рабочим визитом Пачелмский район Экономика

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев посетил с рабочим визитом Пачелмский район.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

В его рамках он принял участие в совещании по вопросу совершенствования системы среднего профессионального образования с помощью внедрения проекта «Профессионалитет».

В ходе мероприятия обсуждались приоритетные направления для создания условий для обучения и проживания студентов в губернаторском казачьем кадетском корпусе.

Кроме того, Роман Калентьев посетил два сельскохозяйственных предприятия Пачелмского района — ООО «Возрождение» и ЗАО «Архангельское», где ознакомился с ходом полевых работ и планами сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.