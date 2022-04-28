14:08:45 Четверг, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Роман Калентьев посетил с рабочим визитом Пачелмский район

13:20 | 28.04.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев посетил с рабочим визитом Пачелмский район.

Роман Калентьев посетил с рабочим визитом Пачелмский район

Фото: Mcx.pnzreg.ru

В его рамках он принял участие в совещании по вопросу совершенствования системы среднего профессионального образования с помощью внедрения проекта «Профессионалитет».

В ходе мероприятия обсуждались приоритетные направления для создания условий для обучения и проживания студентов в губернаторском казачьем кадетском корпусе.

Кроме того, Роман Калентьев посетил два сельскохозяйственных предприятия Пачелмского района — ООО «Возрождение» и ЗАО «Архангельское», где ознакомился с ходом полевых работ и планами сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Новости партнеров
Читайте также
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендовал своим клиентам-юрлицам активнее использовать функции личного кабинета В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом
Олег Вдовин назначен главой администрации Сосновоборского района Представлены еще два тома книги «Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях»
В Пензе несовершеннолетний обвиняется в покушении на сбыт наркотиков Александр Букарев назначен прокурором Иссинского района
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама