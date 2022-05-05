В Пензенской области посевная кампания вступила в активную фазу Экономика

Пенза, 5 мая 2022. PenzaNews. Посевная кампания в Пензенской области вступила в активную фазу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев, докладывая о ходе весенних полевых работ губернатору Олегу Мельниченко.

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По его словам, сев начат в 22 районах области, хозяйствами различных форм собственности посеяно 34,1 тыс. га, или 3 % от плана ярового сева.

«Зима и весна были неплохие. Мы вышли практически без ущерба для озимых культур. И сейчас погода позволяет — в почве достаточное количество влаги», — сказал Роман Калентьев.

Олег Мельниченко положительно оценил перспективы урожая текущего года и поставил задачу обеспечить проведение посевной кампании в оптимальные сроки, сообщает пресс-служба облправительства.