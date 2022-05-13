Мингосимущество Пензенской области обеспечило поступление в бюджет 72,6 млн. рублей неналоговых доходов Экономика

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Министерство государственного имущества Пензенской области за 4 месяца 2022 года обеспечило поступление в региональный бюджет неналоговых доходов в сумме 72,6 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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Из него следует, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления выросли на 38 млн. рублей.

В тексте отмечается, что увеличение поступлений неналоговых доходов произошло прежде всего за счет эффективного использования госимущества, вовлечения в оборот новых объектов, реализации неиспользуемого имущества, проведения претензионной и исковой работы.

«В состав доходов от использования государственного имущества входят поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за пользование земельными участками, доходов от сдачи в аренду имущества, доходов от реализации имущества, доходов от продажи земельных участков и прочие неналоговые доходы регионального бюджета», — напоминается в в сообщении.