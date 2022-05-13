Михаил Лисин избран главой совета директоров АО «Корпорация развития Пензенской области» Экономика

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин избран председателем совета директоров АО «Корпорация развития Пензенской области».

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Как сообщает пресс-служба облправительства, соответствующее решение единогласно принято на заседании обновленного состава совета директоров, которое состоялось в пятницу, 13 мая.

Обращаясь к членам совета, Михаил Лисин поблагодарил их за доверие и отметил, что в новых экономических условиях эффективность работы «Корпорации развития Пензенской области» становится одним из основных факторов экономической стабильности региона.

«Мы все понимаем, насколько важна сегодня работа по привлечению инвестиций — не только внешних, но и своих, региональных. Необходимо простое и понятное взаимодействие с инвесторами, нужна точная и тонкая настройка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, системная работа с представителями крупного бизнеса. Это фундамент экономического роста. Будем работать», — сказал глава совета директоров.