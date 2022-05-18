Делегация Пензенской области принимает участие в международном форуме «Брест 2022» Экономика

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Делегация Пензенской области, которую возглавляет председатель регионального правительства Николай Симонов, принимает участие в международном форуме деловых контактов «Брест 2022».

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие проводится в пятый раз и ежегодно объединяет на своей площадке более 350 участников. Среди них — представители власти, дипломатического корпуса, а также бизнеса из стран Европы, Азии, Африки и Америки.

В этом году на форум прибыли делегации 15 государств.

Ключевыми темами обсуждения являются инвестиции, инновации и международное сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства, промышленности, медицины и туризма.

В первый день форума члены пензенской делегации приняли участие в пленарном заседании и в работе нескольких тематических секций, сообщает пресс-служба облправительства.