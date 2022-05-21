Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-апрель исполнен на 101,6% Экономика

Пенза, 21 мая 2022. PenzaNews. Доходы в размере 29 млрд. 366,8 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-апреле 2022 года, план выполнен на 101,6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 19 млрд. 991,8 млн. рублей, или 104,9% к плану; безвозмездные поступления — 9 млрд. 375 млн. рублей, или 95,3%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 101,2%: при плане в 25 млрд. 647 млн. рублей фактически поступило 25 млрд. 964,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 16 млрд. 587,5 млн. рублей при ожидаемом объеме 15 млрд. 807,5 млн. рублей, план выполнен на 104,9%.