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В Пензенской области продлена отсрочка по платежам за аренду регионального имущества и земельных участков

17:07 | 14.10.2022 | Экономика

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Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился продлить до конца года отсрочку по платежам за аренду регионального имущества и земельных участков.

В Пензенской области продлена отсрочка по платежам за аренду регионального имущества и земельных участков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее облправительством были приняты постановления, которыми устанавливалась отсрочка арендной платы с 15 марта до 1 октября 2022 года.

«В настоящих условиях мы понимаем, что бизнесу приходится выдерживать турбулентность, вызванную санкциями, нестабильной обстановкой в мире. Разрыв экономических связей, рост цен на импортные составляющие, а зачастую и невозможность их приобретения вынуждают идти на незапланированные расходы», — отметил Олег Мельниченко.

«Чтобы поддержать наших производителей, малый и средний бизнес, мы продлеваем отсрочку по платежам за аренду областного имущества и земельных участков до конца года и предоставляем возможность оплатить отсроченные платежи до 31 декабря 2023 года», — пояснил он.

В предыдущий период отсрочка предоставлялась всем арендаторам в полном объеме.

Размер фактически поддержки, оказанной арендаторам, составил 13,6 млн. рублей, в том числе 11,9 млн. рублей — за земельные участки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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