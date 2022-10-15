Мельниченко и Дмитриев обсудили альтернативные варианты перевозки рекордного урожая зерна Экономика

Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. Альтернативные варианты перевозки рекордного урожая зерна стали одной из тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслава Дмитриева, которая состоялась в минувшую пятницу, 14 октября.

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Как следует из сообщения пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, в частности, речь шла о возможности перевозки зерна в полувагонах с использованием специализированных вкладышей наряду с зерновозами.

Кроме того, в тексте отмечается, что разработаны маршруты «зерновых экспрессов» в направлении черноморских портов из Пензы до Новороссийска.

По информации ТАСС, валовой сбор зерновых в Пензенской области в 2022 году составил около 3,2 млн. тонн при урожайности 39,5 центнера с га. По урожайности зерновых и зернобобовых культур регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.