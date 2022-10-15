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Мельниченко и Дмитриев обсудили альтернативные варианты перевозки рекордного урожая зерна

11:26 | 15.10.2022 | Экономика

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Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. Альтернативные варианты перевозки рекордного урожая зерна стали одной из тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслава Дмитриева, которая состоялась в минувшую пятницу, 14 октября.

Мельниченко и Дмитриев обсудили альтернативные варианты перевозки рекордного урожая зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, в частности, речь шла о возможности перевозки зерна в полувагонах с использованием специализированных вкладышей наряду с зерновозами.

Кроме того, в тексте отмечается, что разработаны маршруты «зерновых экспрессов» в направлении черноморских портов из Пензы до Новороссийска.

По информации ТАСС, валовой сбор зерновых в Пензенской области в 2022 году составил около 3,2 млн. тонн при урожайности 39,5 центнера с га. По урожайности зерновых и зернобобовых культур регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

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