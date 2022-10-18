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Минфин Пензенской области проведет общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза региона на период до 2035 года

11:47 | 18.10.2022 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области с 19 по 25 октября проведет общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза региона на долгосрочный период до 2035 года.

Минфин Пензенской области проведет общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза региона на период до 2035 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общественное обсуждение проводится в электронной форме на официальном сайте министерства финансов Пензенской области, [...] а также федеральной информационной системе стратегического планирования — государственной автоматизированной системе «Управление», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что проект бюджетного прогноза Пензенской области и пояснительная записка к нему размещены на интернет-ресурсе регионального Минфина, там же указан адрес электронной почты, на которую можно направлять свои предложения и замечания.

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