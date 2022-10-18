Минфин Пензенской области проведет общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза региона на период до 2035 года Экономика

Пенза, 18 октября 2022. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области с 19 по 25 октября проведет общественное обсуждение проекта бюджетного прогноза региона на долгосрочный период до 2035 года.

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«Общественное обсуждение проводится в электронной форме на официальном сайте министерства финансов Пензенской области, [...] а также федеральной информационной системе стратегического планирования — государственной автоматизированной системе «Управление», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что проект бюджетного прогноза Пензенской области и пояснительная записка к нему размещены на интернет-ресурсе регионального Минфина, там же указан адрес электронной почты, на которую можно направлять свои предложения и замечания.