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Утверждено инвестсоглашение между пензенским правительством и ООО «АП «Восток Агро»

16:45 | 21.10.2022 | Экономика

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Пенза, 21 октября 2022. PenzaNews. Инвестиционное соглашение между правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «Агропромышленное предприятие «Восток Агро» утверждено в ходе 3-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 21 октября.

Утверждено инвестсоглашение между пензенским правительством и ООО «АП «Восток Агро». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Компания реализует в Кузнецком районе проект по строительству молочно-товарной фермы на 2 тыс. 250 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания.

Общий объем вложений составляет свыше 2,9 млрд. рублей.

Ожидается, что при выходе на проектную мощность хозяйство будет ежегодно получать более 23 тыс. тонн цельного молока, 470 тонн говядины, 290 нетелей на продажу.

Соглашение предусматривает получение предприятием льготы в виде снижения ставки по налогу на имущество с 2,2% до 1,4%. Данный вид поддержки распространяется только на объекты, построенные в рамках проекта, с момента введения в эксплуатацию.

За период с IV квартала 2022 года по III квартал 2026 года сумма налоговых льгот составит свыше 35,7 млн. рублей. Сумма дополнительных поступлений в бюджет области по III квартал 2027 года — более 112,7 млн. рублей.

Средства, высвобождающиеся в результате применения налоговых льгот, предприятие обязуется направлять на улучшение финансово-экономических показателей инвестиционного проекта, сообщается на сайте регионального парламента.

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