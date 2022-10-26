Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-сентябрь исполнен на 105,3% Экономика

Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. Доходы в размере 65 млрд. 599,7 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-сентябре 2022 года, план выполнен на 105,3%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 44 млрд. 202,6 млн. рублей, или 106,2% к плану; безвозмездные поступления — 21 млрд. 397,1 млн. рублей, или 103,6%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 105,5%: при плане в 54 млрд. 601 млн. рублей фактически поступило 57 млрд. 593,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 36 млрд. 209,9 млн. рублей при ожидаемом объеме 33 млрд. 955,9 млн. рублей, план выполнен на 106,6%.