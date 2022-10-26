Банку «Кузнецкий» исполнилось 32 года

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, в настоящее время действует более 30 офисов в четырех регионах России — Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и Чувашии.
«Банк оказывает широкий спектр финансовых услуг — от обслуживания счетов и оформления депозитов до кредитования бизнеса. Нам доверяют более 6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 45 тыс. физических лиц», — указано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что за годы работы банк преодолел различные кризисы, выдержал серьезную конкуренцию со стороны федеральных кредитных учреждений.
«Сегодня мы занимаем уверенные позиции на финансовом рынке Приволжского федерального круга, успешно продолжаем политику цифровой трансформации бизнеса», — подчеркивается в тексте.
«В этот день мы традиционно поздравляем своих клиентов, благодарим за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве партнера, а всех сотрудников «Кузнецкого» — за профессионализм и преданность своему делу», — говорится в сообщении.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.
ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.
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