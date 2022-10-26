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Банку «Кузнецкий» исполнилось 32 года

12:49 | 26.10.2022 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2022. PenzaNews. 32 года со дня основания пензенского банка «Кузнецкий» исполнилось 26 октября.

Банку «Кузнецкий» исполнилось 32 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, в настоящее время действует более 30 офисов в четырех регионах России — Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и Чувашии.

«Банк оказывает широкий спектр финансовых услуг — от обслуживания счетов и оформления депозитов до кредитования бизнеса. Нам доверяют более 6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 45 тыс. физических лиц», — указано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что за годы работы банк преодолел различные кризисы, выдержал серьезную конкуренцию со стороны федеральных кредитных учреждений.

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«Сегодня мы занимаем уверенные позиции на финансовом рынке Приволжского федерального круга, успешно продолжаем политику цифровой трансформации бизнеса», — подчеркивается в тексте.

«В этот день мы традиционно поздравляем своих клиентов, благодарим за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве партнера, а всех сотрудников «Кузнецкого» — за профессионализм и преданность своему делу», — говорится в сообщении.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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