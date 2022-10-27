В банковском секторе Пензенской области за квартал выявлено 24 российских денежных знака с признаками подделки Экономика

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. 24 российских денежных знака с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области за III квартал 2022 года, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Больше всего обнаружено фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей — 18 штук, годом ранее их было 39. Также из оборота изъяты три поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей и три номиналом 1 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в указанный период также были выявлены две поддельные банкноты номиналом 50 долларов и одна стодолларовая купюра.