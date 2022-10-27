19:42:31 Четверг, 27 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В банковском секторе Пензенской области за квартал выявлено 24 российских денежных знака с признаками подделки

11:27 | 27.10.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. 24 российских денежных знака с признаками подделки выявлено в банковском секторе Пензенской области за III квартал 2022 года, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В банковском секторе Пензенской области за квартал выявлено 24 российских денежных знака с признаками подделки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Больше всего обнаружено фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей — 18 штук, годом ранее их было 39. Также из оборота изъяты три поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей и три номиналом 1 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в указанный период также были выявлены две поддельные банкноты номиналом 50 долларов и одна стодолларовая купюра.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом В Шемышейском районе выявлен факт незаконной рубки берез
Житель Засечного после общения с «сотрудником банка» лишился более 168 тыс. рублей До двух лет лишения свободы может получить житель Пензенской области, угрожавший женщине убийством
Житель Никольска лишился более 560 тыс. рублей при покупке пяти тонн борной кислоты В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама