19:42:37 Четверг, 27 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил увеличить объем средств на поддержку инвестиционной активности

13:59 | 27.10.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил увеличить объем бюджетных средств на поддержку инвестиционной активности.

Олег Мельниченко поручил увеличить объем средств на поддержку инвестиционной активности

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас реализуется несколько инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики региона: по линии группы компаний «Дамате», которая сейчас наращивает производство мяса индейки и ведет переориентацию на зарубежных рынках сбыта; по линии группы «Черкизово», которая планирует запустить в Пензенской области маслоэкстракционный завод. Предусмотрены достаточно большие объемы производства», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 27 октября.

Олег Мельниченко подчеркнул, что инвесторов нужно максимально поддерживать.

«В проекте бюджета 2023 года необходимо направить высвобождающиеся средства на инвестиционную составляющую. Порядка 1 млрд. 300 млн. рублей нужно предусмотреть на поддержку инвестиционной активности, прежде всего — это вклад в инфраструктуру. Нам очень важно не терять динамику развития, прежде всего в сельском хозяйстве», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом В Шемышейском районе выявлен факт незаконной рубки берез
Житель Засечного после общения с «сотрудником банка» лишился более 168 тыс. рублей До двух лет лишения свободы может получить житель Пензенской области, угрожавший женщине убийством
Житель Никольска лишился более 560 тыс. рублей при покупке пяти тонн борной кислоты В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама