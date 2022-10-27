Олег Мельниченко поручил увеличить объем средств на поддержку инвестиционной активности Экономика

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил увеличить объем бюджетных средств на поддержку инвестиционной активности.

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас реализуется несколько инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики региона: по линии группы компаний «Дамате», которая сейчас наращивает производство мяса индейки и ведет переориентацию на зарубежных рынках сбыта; по линии группы «Черкизово», которая планирует запустить в Пензенской области маслоэкстракционный завод. Предусмотрены достаточно большие объемы производства», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 27 октября.

Олег Мельниченко подчеркнул, что инвесторов нужно максимально поддерживать.

«В проекте бюджета 2023 года необходимо направить высвобождающиеся средства на инвестиционную составляющую. Порядка 1 млрд. 300 млн. рублей нужно предусмотреть на поддержку инвестиционной активности, прежде всего — это вклад в инфраструктуру. Нам очень важно не терять динамику развития, прежде всего в сельском хозяйстве», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.