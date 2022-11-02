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Портфель ипотечных кредитов банка «Кузнецкий» вырос на 16,3%

14:33 | 02.11.2022 | Экономика

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Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Портфель ипотечных кредитов пензенского банка «Кузнецкий» с октября 2021 года по сентябрь 2022-го вырос на 16,3% и достиг полмиллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Портфель ипотечных кредитов банка «Кузнецкий» вырос на 16,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сентябре 2022 года банк выдал более 21 млн. рублей, что на 47% больше по сравнению с августом. Доля ипотечных кредитов в кредитном портфеле физических лиц составляет более 38%», — сказано в тексте.

«Большей популярностью у клиентов пользовались кредиты на покупку квартир на вторичном рынке недвижимости, также наблюдался повышенный интерес к программам господдержки на квартиры в строящихся домах и рефинансированию», — отмечается в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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