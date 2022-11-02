Губернатору представлен новый руководитель управления Федерального казначейства по Пензенской области Экономика

Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Заместитель главы Федерального казначейства Наталия Горина в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко представила нового руководителя управления ведомства Дмитрия Клусова, который с 2012 года занимал пост замглавы УФК по Саратовской области.

Фото: Pnzreg.ru

Открывая встречу, Олег Мельниченко в первую очередь поблагодарил за многолетний труд Владимира Волчкова, который руководил региональным управлением с 1993 года, и вручил ему почетный знак «Во славу земли Пензенской».

«Спасибо за совместную продуктивную работу», — сказал губернатор.

«В целом у нас было хорошее взаимодействие по целому ряду направлений. Будем усиливать наше сотрудничество», — подчеркнул он.

В свою очередь Наталия Горина подтвердила такую оценку.

Она отметила, что в Пензенской области «выстроены очень хорошие отношения между региональным управлением Федерального казначейства и субъектом Российской Федерации».

«Это способствует эффективному развитию финансово-экономической сферы. Мы надеемся на продолжение успешного сотрудничества, со стороны федеральной власти будем этому помогать», — цитирует Наталию Горину пресс-служба облправительства.