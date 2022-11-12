С начала года от управления областной собственностью в бюджет поступило 145,6 млн. рублей Экономика

Пенза, 12 ноября 2022. PenzaNews. 145,6 млн. рублей поступило в бюджет Пензенской области от управления региональной собственностью с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства государственного имущества региона.

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«Основную долю поступлений в областной бюджет составили доходы от аренды — 45,4 млн. рублей, дивиденды хозяйственных обществ, акционером которых является Пензенская область, — 24,4 млн. рублей, доходы от приватизации — 13,1 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что поступления от денежных взысканий, связанных с несвоевременной оплатой за пользование областным имуществом, составили около 3,45 млн. рублей, прочие поступления — 8,4 млн. рублей.

«Мероприятия по обеспечению неналоговых доходов выполняются с учетом мер имущественной поддержки, принятых правительством Пензенской области по обеспечению социально-экономической стабильности на территории региона», — указано в сообщении.