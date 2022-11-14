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Пензенская область занимает первое место в ПФО по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте

17:12 | 14.11.2022 | Экономика

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Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России по доле малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте, плотность бизнеса составляет 34 субъекта на 1 тыс. жителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облправительства в понедельник, 14 ноября.

Пензенская область занимает первое место в ПФО по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказывается комплексная помощь бизнесу, формируются условия для легкого старта и комфортного ведения предпринимательской деятельности.

«Создание благоприятных условий развития своего дела для самозанятых граждан, начинающих предпринимателей — важный фактор укрепления экономики и социальной стабильности. Поэтому государство продолжает оказывать помощь малому бизнесу, содействует его росту», — приводит пресс-служба слова губернатора Олега Мельниченко.

«В 2022 году на развитие индивидуальной предпринимательской инициативы направлено порядка 121 млн. рублей», — отметил глава региона.

Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области для граждан, желающих попробовать свои силы в бизнесе, для действующих ИП и самозанятых проводятся образовательные мероприятия, оказывается помощь в продвижении товаров и услуг.

В ноябре при содействии ФПП сформированы бизнес-миссии пензенских предприятий в Ульяновск и Екатеринбург.

Фонд помогает с размещением рекламы в эфире телеканалов и радиостанций, в интернете, а также оказывает содействие в создании сайтов и продвижении продукции на маркетплейсах.

В 2022 году было организовано три ярмарки для самозанятых в Пензе, в которых приняли участие около 60 жителей региона, занимающихся собственным делом. В декабре запланировано проведение новогодней ярмарки для самозанятых.

В текущем году услугами фонда воспользовались около 4 тыс. граждан.

Всего в предпринимательском секторе на данный момент работает более 200 тыс. человек — одна треть трудоспособного населения региона. При этом количество граждан, занятых в данной сфере, постоянно растет. С начала года их численность увеличилась на 5%.

Кроме того, в Пензенской области осуществляют деятельность более 28 тыс. самозанятых.

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