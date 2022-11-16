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Специалисты пензенского предприятия «СтанкоМашСтрой» выпустили первый токарный станок с отечественной системой ЧПУ

16:56 | 16.11.2022 | Экономика

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Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Специалисты пензенского предприятия «СтанкоМашСтрой» выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

Специалисты пензенского предприятия «СтанкоМашСтрой» выпустили первый токарный станок с отечественной системой ЧПУ

Фото: Pnzreg.ru

«Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения», — отметил он.

«Благодаря СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы. Система числового программного управления «АксиОМА Контрол», которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления МГТУ «Станкин», позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи. Кроме того, СТ16А18 позволяет настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и даже обучать персонал», — пояснил глава региона.

По его словам, такая разработка «открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи».

«Поздравляю наших пензенских разработчиков и искренне горжусь ими. Так держать!» — написал Олег Мельниченко.

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