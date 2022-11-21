Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-октябрь исполнен на 103,4% Экономика

Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Доходы в размере 76 млрд. 271,8 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-октябре 2022 года, план выполнен на 103,4%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 52 млрд. 288,3 млн. рублей, или 108,3% к плану; безвозмездные поступления — 23 млрд. 983,5 млн. рублей, или 94,1%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,3%: при плане в 64 млрд. 669 млн. рублей фактически поступило 66 млрд. 802,6 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 42 млрд. 834,1 млн. рублей при ожидаемом объеме 39 млрд. 213,3 млн. рублей, план выполнен на 109,2%.