Liga планирует открыть в 2023 году центры мебельных технологий в пяти регионах, в том числе Пензенской области Экономика

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Поставщик оборудования для производства корпусной мебели Liga планирует открыть в 2023 году центры мебельных технологий в пяти регионах. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Кривошеев на международной выставке «Мебель-2022» в Москве.

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«Нашей компанией было принято решение об открытии региональных центров мебельных технологий. Первый будет открыт в Пензе в январе следующего года», — сказал он.

По словам Виталия Кривошеева, кроме Пензы, такие центры будут открыты еще в четырех регионах.

Он пояснил, что центр будет представлять собой большую площадку с новинками мебельного оборудования, а также зонами для испытаний, демонстрации и восстановления оборудования по программе trade-in. Кроме того, центр будет включать отдел по подготовке специалистов-практиков в мебельном производстве.

Виталий Кривошеев отметил, что по итогам 2021 года компания реализовала оборудования более чем на 4 млрд. рублей, ожидается, что по итогам 2022-го рост оборота составит около 30%, передает ТАСС.