Бюджет Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов принят в первом чтении Экономика

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принят в первом чтении в ходе четвертой очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 25 ноября.

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Законопроект подготовлен с учетом целевых стратегических ориентиров, заданных в указах президента России, послании Федеральному Собранию, а также данных, представленных в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, на основании показателей прогноза социально-экономического развития Пензенской области.

К первому чтению основные статьи главного финансового документа региона сформированы в следующих объемах: на 2023 год доходы прогнозируются в сумме 71 млрд. 599,9 млн. рублей, расходы — 73 млрд. 525,5 млн. рублей, дефицит бюджета — 1 млрд. 925,6 млн. рублей; на 2024 год доходы планируются в сумме 71 млрд. 881,4 млн. рублей, расходы — 71 млрд. 406,5 млн. рублей, профицит — 474,9 млн. рублей; в 2025 году доходы составят 68 млрд. 773,1 млн. рублей, расходы — 66 млрд. 363,6 млн. рублей, профицит — 2 млрд. 409,5 млн. рублей.

Доходы в 2023 году по сравнению с оценкой предыдущего года уменьшатся на 5 млрд. 312,1 млн. рублей, в 2024-м предусматривается увеличение на 281,5 млн. рублей, в 2025-м — снижение на 3 млрд. 108,3 млн. рублей, сообщается на сайте регионального парламента.