Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-октябре составил 98,3% Экономика

Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в Пензенской области в январе-октябре 2022 года составил 98,3% к соответствующему периоду 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 95,9%, «Обрабатывающие производства» — 98,9%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 90,8%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 91,4%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составил 100,1%.