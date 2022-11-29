Николай Кузяков принял участие в заседании круглого стола в Госдуме, посвященном поддержке бизнеса Экономика

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков принял участие в заседании круглого стола на тему «Поддержка бизнеса в 2023 году», которое состоялось в Госдуме РФ.

Фото: Vk.com/kuzjakov

В рамках мероприятия обсуждались возможные пути развития предпринимательского климата в России, а также вопросы сохранения и расширения мер поддержки бизнеса в следующем году.

К участию в заседании были приглашены депутаты нижней палаты парламента, представители федеральных органов исполнительной власти, научных и бизнес-сообществ.

Николай Кузяков выступил с докладом на тему «Выход бизнеса на глобальные рынки через создание федеральных центров кластерного развития».