Из Пензенской области в КНР планируется отправить 2,6 тыс. тонн свекловичного жома Экономика

Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Производители сельхозпродукции из нескольких регионов России направят в Китай до конца года четыре железнодорожных состава с 8 тыс. тонн рапсового масла, а из Пензенской области намечено отправить свекловичный жом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор международной торговой компании Lanli Qingdao Го Сяовэй (Guo Xiaowei).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В декабре Lanli Qingdao направит из России в КНР четыре состава с 8 тыс. тонн рапсового масла. Они будут доставлены в пункты назначения по евразийскому железнодорожному маршруту, а также железной дорогой и морем», — сказал он.

По его словам, поставки рапсового масла из РФ в Китай обеспечили производители из Краснодарского края, Новосибирска, Алтайского края, Омска и Татарстана; помимо этого продукта, компания планирует отправить в КНР из Пензенской области 2,6 тыс. тонн свекловичного жома — продукта, используемого в качестве корма для скота.

«Это свидетельствует о начале этапа всестороннего развития поставок российской аграрной продукции в Китай, осуществляемых усилиями нашей компании», — подчеркнул Го Сяовэй.

Он также выразил надежду на расширение партнерских связей с поставщиками из России.

Директор компании отметил, что транспортировка товаров из РФ в КНР железнодорожным транспортом, в том числе по проектам инициативы «Один пояс — один путь», позволяет существенно сократить сроки доставки.