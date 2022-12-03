В Пензенской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2022 года составили 62 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 декабря 2022. PenzaNews. 62 млрд. рублей инвестиций направлено на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2022 года, что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В видовой структуре преобладали инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, на долю которых в общем объеме пришлось 40,2%, а также на строительство нежилых зданий и сооружений — 34,7%. На строительство жилья направлено 20,6% инвестиций.

За январь-сентябрь 2022 года организациями — без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, — освоено 33,7 млрд. рублей инвестиций.

Согласно данным Пензастата, наиболее привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; транспортировка и хранение.

Основным источником инвестиционной деятельности организаций-застройщиков — без учета субъектов малого предпринимательства — являлись собственные средства (54,8% от общего объема капитальных затрат). На привлеченные средства пришлось 45,2%.

Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на долю которой пришлось 48,5% от общего объема инвестиций. На Пензенский район пришлось 8% инвестиций в основной капитал, на Нижнеломовский — 5,7%, на Мокшанский — 5,6%, на Колышлейский — 4,6%, на Бессоновский и Спасский — по 4,4%.