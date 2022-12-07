Бывший руководитель «Городищенского пассажирского автотранспортного предприятия» оштрафован на 40 тыс. рублей Экономика

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Бывший руководитель ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» оштрафован на 40 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

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«Прокуратура Городищенского района Пензенской области в ходе проверки исполнения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) установила, что, несмотря на запросы конкурсного управляющего и определение арбитражного суда об истребовании у бывшего генерального директора ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие», финансовые документы предприятия конкурсный управляющий так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что постановление суда о назначении штрафа пока в законную силу не вступило.